Theaterchor Niederrhein zeigt zwischen den Jahren eine spannende und anrührende musikalische Geschichte „ Der Schraap “ – Das Kevelaer-Musical

/ von Michael Nicolas

Der Theaterchor Niederrhein. Stehend von links: Maryna Marinchuk, Jacqueline Odijk, Brigitte Keysers, Anne Sogbo, Melanie Cox, Martina de Witt- Laermann, Linda Kocken, Regine Angenendt, Walter Holtappels, Katrin Hölzle, Margot Goßens, Tom Löwenthal, Stephanie Hiep, Petra Girmes Meiners, Silke Wegerich, Stefan Püplichuisen, Jeannette Hensen, Julia Servas, André Koppers, Nicola Kostyra, Fritz Pesch, Anneli Heymann, Gerd Geurtz, Kathrin van den Boom, Sarah Hauschild, Bärbel Rolf, Doris Sopha, Caroline Seifert, Susan Walsh-Nass, Monika Christ, Marlies Meyer, Heidi Spittmann, Rainer Wolters, Sabine Holtappels, Elisabeth Winkels, Klaus Kopka, Peter Van Loon, Jürgen Kulcke, Klaus Holtappels, Sven Görtz, Rainer Stassen. Vordere Reihe kniend von links: Marloes Lammerts, Barbara Aben,Gudrun Beckers, Lucie Horlemann-Boll, Jutta Pesch-Braun, Christina Derix, Claudia Daniels, Gabriela Thoenissen, Anne Kulcke, Edith Bongers-Reul, Sonja Holtappels, Alexander Florié-Albrecht. Nicht auf dem Bild sind: Angelika Backerra, Michael Backerra, Armin Hamm, Hanna Kizilova, Ineke Happel, Sabine Kopka, Tanja Koppers, Hanna Lechner, Benedikt Mayer, Gisela Mayer, Marie Luise Müller, Josefine Schädel, Johannes Stammen, Sabina Sucheki, Petra Willemsen. Foto: AHu

Kennen Sie einen „Schraap“? Jeder kennt einen. Mal heißt er „Geizhals“ oder „Geizkragen“, mal „Raffzahn“, „Schrapper“ oder „Schrappiger“. Einer der berühmtesten Geizhälse der Theatergeschichte ist „Ebenezer Scrooge“ aus Charles Dickens‘ Weihnachtsgeschichte „Scrooge – A Christmas Carol“. „Der Schraap“ klingt so ähnlich – und in der Tat wird er „zwischen den Jahren“ nach Kevelaer kommen. Aber er wird ganz anders klingen. Der Theaterchor Niederrhein erzählt in Kevelaer die Geschichte von der wundersamen Wandlung des „Schraap“.

Das spiel- und sangesfreudige Ensemble begibt sich in einem Musical (Text, Dramaturgie und Prodiktion: Stefan Püplichuisen, Musikalische Leitung: Tom Löwenthal) mit dem Publikum auf eine (Zeit)reise durch Kevelaer. Stimmungsvolle Lieder und Texte sowie ein ideenreiches Bühnenbild führen die Zuschauer an bekannte Orte der Stadt, zu historischen Ereignissen und lassen sie Originale und stadtbekannte Persönlichkeiten treffen – und damit auch ein wenig die eigene Vergangenheit.

Mit der Rückkehr des kulturellen Lebens nach der Pandemie drängt es auch die Mitglieder des Theaterchors Niederrhein wieder auf die Bühne. In den bisherigen Produktionen zeigten die Sängerinnen und Sänger aus Kevelaer und Umgebung ihr ganzes Können als „Chor ohne Mappen“. Dies tun sie darüber hinaus auch als Botschafterinnen und Botschafter der Stadt, bei Auftritten im In- und Ausland oder als aufwändig kostümierte Carol-Singers zur Weihnachtszeit. Stets wurden die Programme mit einem inhaltlichen roten Faden versehen und mit abwe…