Das Irrland in Twisteden feiert runden Geburtstag. Bereits zum 20. Mal eröffnet die Bauernhof-Erlebnisoase am Samstag, 17. März, ihre Pforten.

Zwei Tage vor der Eröffnung herrscht auf dem ganzen Gelände rege Betriebsamkeit. Es wird gemauert, gefräst, gehämmert und geschraubt, dabei ausgebessert, gefegt und geputzt. Ob im Irrland-Nord, -Süd oder -West, ein 50-köpfiges Team ist mit Eifer im Einsatz, um am Eröffnungstag den Erlebnispark im Glanz erstrahlen zu lassen. „Ohne dieses wirklich tolle Team wäre das alles hier nicht möglich“, betont Johannes Tebartz van Elst, Betreiber des Irrlands, ausdrücklich. „Und in irgendeiner Ecke ist immer eine Baustelle“, fügt er hinzu.

Denn so manche Attraktion brauchen mitunter einige Jahre, bis sie in Betrieb genommen werden können. Nach dreijähriger Bauzeit ist das in diesem Jahr die Römische Bergwerkhalle. „Ein absolutes Highlight“, freue…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben.

