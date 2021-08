Das Kevelaerer Museum feiert seine ,Wiedereröffnung‘ mit Dieter von Levetzow Spaß im Museumsraum

Begeistert lauschen die Besucher*innen den Erzählungen des Künstlers. Foto: UB

Die Freude beim Kevelaerer Museumsteam war deutlich zu spüren. Nicht nur die Freude darüber, dass generell nach zehnmonatiger Pause endlich wieder eine offizielle Ausstellungseröffnung in den Räumen des Niederrheinischen Museums für Volkskunde und Kulturgeschichte stattfinden durfte, sondern auch darüber, in Anwesenheit des 95-jährigen Bildhauers Dieter von Levetzow sein ,80-jähriges Künstlerjubiläum‘ feiern zu können und viele seiner Werke in Kevelaer präsentieren zu dürfen.

Aus Kranenburg nach Kevelaer

„Spaß im Raum“ lautet der Titel der noch bis zum 19. September 2021 dauernden Exposition des Kranenburger Künstlers und umschreibt mit wenigen Worten die Besonderheit seiner Werke. Bereits im Alter von 16 Jahren begann von Levetzow nach dem Rauswurf aus der Schule sein Studium an der Staatlichen Hochschule für bildende Künste in Weimar. Die Schwermut der Kriegsjahre, seine Erfahrungen als Soldat im Einsatz und später in Gefangenschaft sowie die vielen Entbehrungen während der Kindheit prägten sein Leben und bis heute seine einzigartigen Kunstwerke.

Nicht nur hier am Niederrhein auch in anderen europäischen Städten und über den Kontinent hinaus, werden seine Skulpturen bewundert. In seiner Brieftasche verwahrt er neben einem Foto der Übergabe seiner erst 2020 erstellten lebensgroßen Skulptur „Handkuss“ an die Stadt Trebivl…