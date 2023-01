Klezmer-Musik im Priesterhaus

Die Pfarrgemeinde St. Marien Kevelaer lädt zum Jahresbeginn erneut in den historischen Speisesaal des Priesterhauses ein. Der stimmungsvolle und musikalische Abend unter der Überschrift „Ermutigung“ setzt die Reihe „Kultur im Priesterhaus“ fort.

„Wir müssen nicht hinten beginnen bei den Regierungsformen und politischen Methoden, sondern wir müssen von vorn anfangen, beim Bau der Persönlichkeit…“, so schrieb es einst Hermann Hesse. Dieser Gedanke leitet und inspiriert das Klezmertrio „bernshteyn“ in ihrem neuen Programm „Ermutigung“. Ute Bernstein (Geige, Gesang, Rezitation), Achim Lüdecke (Gitarre, Gesang) und Peter Hohlweger (Akkordeon, Gesang) bringen dabei Texte verschiedener Dichterinnen und Dichter, jiddische Lieder und Klezmermusik zu Gehör.

Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten freut sich besonders auf den Abend. Ihn verbindet eine lange Bekanntschaft mit dem Trio. Schwärmend erzählt er von dem, was die Gäste an diesem Abend erwartet: „Lachend, weinend, zornig und zärtlich gibt das Trio musikalisch und rezitierend der Sehnsucht nach Echtheit, Tiefe und Glaubwürdigkeit Raum. Zu Beginn des neuen Jahres 2023 kann diese Ermutigung nur gut tun.“

Aus dem Hebräischen stammend setzt sich das Wort Klezmer übrigens aus zwei Silben zusammen: „kli“ und „zemer“. Übertragen heißt das in etwa: „Instrument für Musik“ bzw. „Werkzeug des Liedes bzw. des Gesangs“. Mit dem Wort Klezmer waren also ursprünglich im Jiddischen zunächst die Musikinstrumente gemeint, später auch die Musizierenden selbst. Heute bezeichnet das Wort „Klezmer“ ein musikalisches Genre, nämlich die Musik der aschkenasischen – also deutschstämmigen – Juden Osteuropas des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. Klezmer-Musik wurde zum Ausdruck des Exil-Daseins. Sie war Heimat, in der Riten und Traditionen fortleben konnten.

Der Abend findet am Sonntag, den 22. Januar 2023, im Priesterhaus statt (Eingang über die Pforte am Kapellenplatz). Beginn ist um 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr). Die Eintrittskarten sind begrenzt wegen der eingeschränkten Platzmöglichkeiten im Speisesaal. Sie sind erhältlich im Ladenlokal von Lucia Jacobs am Kapellenplatz sowie im Onlineshop unter www.wallfahrt-kevelaer.de. Der Preis liegt bei 17 Euro. Während der Veranstaltung und in der Pause bietet das Team der Priesterhausküche Weine aus dem Weinkeller an.