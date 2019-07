Begeisterte Fans im Konfettiregen

Tausende Handylichter sahen in der beginnenden Dämmerung wie Glühwürmchen aus und verstärkten so beim Jugendfestival Courage des Kreises Kleve die eindrucksvolle Atmosphäre in der beginnenden Abenddämmerung.

8.000 junge und junggebliebene Courage-Fans sangen gemeinsam mit Mike Singer „Bella ciao“ und „Ohne dich“. Bereits zum dritten Mal war Mike Singer in sein „Courage-Wohnzimmer“ gekommen und sorgte auch in diesem Jahr für Kreisch-Alarm und eine Bühnenshow mit Konfettiregen. Auf dem langen Laufsteg war er ganz nah bei den begeisterten Kids und setzte um kurz nach 22 Uhr den Schlussakkord im Museumspark Schloss Moyland. „Ihr seid unfassbar“, freute er sich über die fröhliche Party, die das Publikum mit ihm feierte. „Ich will gar nicht gehen.“

Zuvor hatte sich Wincent Weiss über „einen der schönsten Chöre überhaupt“ gefreut, als die Fans seinen Song „Musik sein“ a cappella sangen. Riesen-Luftballons warf er in die Menge und bei seinem Song „Feuerwerk“ gab es entsprechende Pyro-Effekte. Zuvor hatte sich Wincent Weiss spätestens beim Geburtstagsständchen für die junge Lara in die Herzen aller Gäste gesungen.

Der Feierlaune auf der Festivalwiese konnten die heißen Temperaturen nichts anhaben. Beide Top-Stars sorgten für eine Festival-Party, die sicherlich in die Geschichte des Jugendfestivals Courage eingehen wird. „Unser Konzept ist erneut perfekt aufgegangen. Tolle Künstler und Bands, 8.000 begeisterte Courage-Fans vor der Bühne und ein engagiertes und ‚eingespieltes‘ Helfer-Team auf dem Gelände“, freute sich Landrat Wolfgang Spreen über die gelungene Großveranstaltung. „Ich danke insbesondere den rund 300 Helferinnen und Helfern, die vor und hinter den Kulissen bei großer Hitze für eine gelungene Veranstaltung gesorgt haben.“ Insgesamt sprachen die Rettungskräfte – ungeachtet der warmen Temperaturen – von „einer völlig entspannten Einsatzsituation.“

Seit Wochen ausverkauft

Das Courage-Festival war mit 8.000 Besuchern bereits Wochen vor dem Festival ausverkauft. Die große Bühne mit den Courage-Bannern sorgte für beste Festival-Atmosphäre. Die beiden großen LED-Wände trugen die Show bis in die letzte Reihe. Die Wiese und alle Plätze unter den Bäumen waren mit Fans und Picknickdecken gefüllt. Die Gäste nutzten die Zeit bis zum Programmbeginn: Sie kauften sich zur Erinnerung ein Courage-T-Shirt oder ein Festivalbändchen und stärkten sich für die kommenden Stunden.

Um kurz vor 17 Uhr begann der Film-Countdown zum Start. Courage-Moderatorin Jess, die wieder mit absoluter Begeisterung und Liebe zum Detail durch das fünfstündige Bühnenprogramm führte, kündigte als erstes die Tänzerinnen und Tänzer von Streetblooms an, die einen mitreißenden Start ablieferten. Danach gehörte die Bühne den Jungs von Angiz und Who‘s Amy sowie den „Local Heros“ New Age und Lukas Kepser. Auch die Band Good Weather Forecast und Selina Mour sorgten bei den jungen Courage-Fans für beste Party-Stimmung.

Insgesamt zehn Sänger und Bands prägten in diesem Jahr das Programm. Sie alle wurden vor oder nach ihren Auftritten von Jess und Moderator-Kind Meo hinter der Bühne zum Motto des Festivals „Für Toleranz – gegen Gewalt“ interviewt. Diese Kurzvideos werden für Interessierte in den nächsten Tagen und Wochen nach und nach auf der Internetseite www.jugendforum-courage.de zu sehen sein.

Ein weiterer Höhepunkt des Programms war „SEIN – Die Show der Begegnung“ vom Landschaftsverband Rheinland. Moderatorin Jess und Gebärdendolmetscherin Sophia kündigten die elf Künstlerinnen und Künstler mit und ohne Behinderungen an. Die beiden brachten den Fans bei, dass hochgehaltene, schüttelnde Hände die Geste für Applaus sind. Danach zeigten die Künstler eine Show voller Tanz, Gesang und Akrobatik.

Die 8.000 Courage-Gäste waren beeindruckt. „Sei, wie du bist“, lautet das Motto der SEIN-Show, die perfekt zum Jugendfestival Courage passt. Die Künstler der SEIN-Show riefen die Gäste auf, sich „für die Vielfalt und gegen die Einfalt“ einzusetzen.

Sieger des Video-Contests

Nach dem Auftritt von Wincent Weiss gehörte die Bühne den jungen Nachwuchsfilmern. Die Finalisten des Video-Contests zum Courage-Festival „Was bedeutet für dich Freundschaft?“ hatten ihren großen Auftritt. Die Sechstklässler des Lise-Meitner-Gymnasiums Geldern, die Fünftklässler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums aus der Wallfahrtsstadt Kevelaer sowie Henri und Yasin aus Kleve kamen auf den großen Laufsteg vor der Bühne und wurden von Jess vorgestellt. Für ihren Beitrag „Friends of the digital age“ durften Yasin und Henri den Siegerpreis, zwei Gutscheine für neues Technik-Equipment, entgegennehmen.

Es dämmerte leicht, als Mike Singer die Bühne betrat. In der Traumkulisse des Museums Schloss Moyland begeisterte er die 8.000 Besucher und setzte damit einen eindrucksvollen Schlusspunkt hinter das Fünf-Stunden-Programm.