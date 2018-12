Die „SPIEL“ in Essen ist der alljährliche Höhepunkt für Gesellschaftsspieler rund um die Welt. Auch in diesem Jahr gab es dort weit mehr überzeugende Neuerscheinungen zu entdecken, als die meisten Menschen in ihrer Freizeit unterbringen können. Wir haben deshalb drei Tipps für unterschiedliche Zielgruppen herausgegriffen und getestet.