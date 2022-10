KITA-Anmeldung künftig online möglich

Am Dienstag, 4. Oktober 2022, startet das neue onlinebasierte Bedarfsmelde- und Anmeldeverfahren „KITA-ONLINE“ in der Wallfahrtsstadt Kevelaer. Ab diesem Zeitpunkt können Eltern den Betreuungsbedarf in Kindertageseinrichtungen für ihre Kinder ganz einfach online anmelden. Einige Kommunen nutzen das Tool bereits. Im Rahmen der Digitalisierung erweitert auch Kevelaer sein Online-Angebot und optimiert die Planung und Verteilung von Betreuungsplätzen.

Eltern können sich dann von zu Hause aus über die 14 Kevelaerer Kindertageseinrichtungen informieren oder nach Betreuungsmöglichkeiten im näheren Umfeld suchen. Die Bedarfsmeldung über „KITA-ONLINE“ nimmt dabei nur wenige Schritte in Anspruch: die favorisierte Kita auswählen, Zweit- und Dritt-Wunsch angeben, Bedarfsmeldeformular ausfüllen und abschicken.

Die Bedarfsmeldung über das Portal ersetzt nicht das persönliche Gespräch in der Kindertageseinrichtung. Ein Betreuungsplatz kann und wird nur vergeben werden, wenn neben der Bedarfsmeldung über „KITA-ONLINE“ eine persönliche Vorstellung im Kindergarten vorab erfolgt ist. Eltern sollten sich daher in Ruhe mit ihrem Kind verschiedene Kindertageseinrichtungen anschauen und anschließend entscheiden, welche Optionen sie über das neue Portal auswählen.

Frist endet am 20. Dezember 2022

Damit die Bedarfsmeldung bei der Kindergartenbedarfsplanung 2023/2024 – also für das am 1. August 2023 beginnende Kindergartenjahr – berücksichtigt werden kann, muss diese spätestens bis zum 20. Dezember 2022 über das Online-Tool erfasst werden. Eltern, die bereits eine Bedarfsmeldung in Papierform für die Zeit ab 1. August 2023 beim Jugendamt der Wallfahrtsstadt Kevelaer eingereicht haben, werden aufgefordert, eine neue Bedarfsmeldung über „KITA-ONLINE“ durchzuführen, da die bisherige Bedarfsmeldung nicht ausreicht. Das Jugendamt informiert Eltern hierzu auch noch über ein gesondertes Schreiben.

Ab 1. Januar 2023 besteht für Eltern mit dem zusätzlichen „TPF-ONLINE“-Portal außerdem die Möglichkeit, einen Betreuungsplatz in der Kindertagespflege online anzumelden.

Weiter persönlicher Kontakt

„Mit Blick auf eine gelingende Vermittlung in frühkindliche Bildung hat sich die Wallfahrtsstadt Kevelaer bewusst für ein Programm entschieden, das sämtliche Vorteile eines onlinebasierten Anmeldeportals bietet, aber auch den notwendigen Raum für persönliche Kontakte zwischen Kindertageseinrichtungen und Eltern ermöglicht“, erklärt Lena Hanenberg, Pressesprecherin der Stadt Kevelaer.

Weitere Infos sind auch auf der Homepage der Stadt Kevelaer oder dem ausgewiesenen QR-Code zu finden. Eltern, denen die Online-Anmeldung zu Hause nicht möglich ist, können diese auch während des Anmeldegesprächs in der Kindertageseinrichtung durchführen.

Bei grundsätzlichen Fragen zum Online-Verfahren werden Eltern gebeten, sich mit den Mitarbeiterinnen des Jugendamtes, Frau Geurtz (Tel. 02832 / 122-601) oder Frau Schax (Tel. 02832 / 122-604), in Verbindung zu setzen.