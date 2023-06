Das Rock-Pop-Orchester trat im Walbecker Freibad auf Jubiläumskonzert von „ High Fidelity “

/ von Verena Pichmann

“High Fidelity” begeisterte die Fans beim Jubiläumskonzert im Walbecker Freibad. Foto: VP

Nicht in Kevelaer, aber nur eine Radtour entfernt im Walbecker Freibad, fand das Jubiläumskonzert des Pop-Rock-Orchesters „High Fidelity“ statt. Ganze 20 Jahre gibt es die große Band nun schon und ebenso viele Musikerinnen und Musiker findet man bei ihren Konzerten auf der Bühne. In ihrer Bandgeschichte waren insgesamt 60 Künstlerinnen und Künstler Teil des Orchesters, darunter auch immer wieder Kevelaererinnen oder Kevelaerer, so wie aktuell Ciara Ehren.

Großartige Live-Musik, fantastische Stimmen

Die Atmosphäre im Freibad war entspannt, viele hatten Picknickdecken dabei. Es war ein Event für die gesamte Familie, vom Kleinkind auf Papas Schultern bis zur alten Dame mit Rollator direkt vor der Bühne war alles vertreten und genoss einen Abend mit großartiger Live-Musik und fantastischen Stimmen.

Das Orchester hatte ein weites Repertoire vorbereitet, überzeugte dabei vor allem mit gefühlvollen Songs wie „Dear Mr. President“ von Pink, „Total Eclipse of the Heart“ von Bonnie Tyler, „Bridge over troubled Water“ von Simon & Garfunkel oder „My Immortal“ von Evanescence. Aber auch mit Partyhits und rockigen Songs sorgte die große musikalische Truppe für gute Stimmung und es wurde mitgesungen, mitgetanzt und gejubelt zu „Viva la Vida“ von Coldplay, „Bohemian Rapsody“ von Queen oder „Lady Marmelade“ aus dem Film Moulin Rouge. Auch deutsche Hits wie „Jein“ von Fettes Brot und „Ein Hoch auf uns“ von Andreas Bourani…