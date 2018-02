Allein schon optisch war es ein beeindruckendes Bild, wie der über 70-köpfige Gürzenicher Chor vor dem Altarkreuz wie eine große schwarze Wand erstand. Anlässlich seines 190. Geburtstages hatte sich der Chor das Ziel gesetzt, einmal in Kevelaer und eine Woche später in der Kölner Philharmonie einen Meilenstein der klasisschen Musikgeschichte – Bachs „Hohe Messe in H-Moll“ – aufführen zu dürfen…