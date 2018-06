Seit Oktober 2017 liegt die Trägerschaft der Unterbringung und Eingliederung von Flüchtlingen und Asylbewerbern im Sporthotel in der Hand von „Human-Care GmbH“, die seit 30 Jahren ganzheitliche Wohnheimlösungen anbietet. In Zusammenarbeit mit dem Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. und dem Verein zur Unterstützung und zur Förderung der Integration von Flüchtlingen in Kevelaer e.V. (RTF) veranstaltete Human-Care ein Begegnungsfest im Sporthotel.