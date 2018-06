Eine aufregende Saison für die Union Wetten ist seit wenigen Wochen Geschichte. Lange hatte die Mannschaft von Trainer Marcel Lemmen um den Klassenerhalt in der Kreisliga A bangen müssen – und trotz einer knappen Niederlage am letzten Spieltag gegen den Meister SV Rindern konnte der Gang in die B-Liga am Ende haarscharf abgewendet werden. Mit nur 26 Punkten auf dem Konto beendeten die Schwarz-Weißen die Spielzeit auf dem 13. Tabellenplatz – der unter anderen Umständen, nämlich anderen Absteigern aus der Bezirksliga, sogar den eigenen Abstieg bedeutet hätte. Doch am Ende war es eben auch das nötige Quäntchen Glück, das dafür sorgte, dass die Lemmen-Elf auch in der Saison 2018/19 in der Kreisliga A spielt.