Eine Vorliebe für Details zeigen die Blüten, Papagei, Katzen, Portraits, Tennisspieler, Flamencotänzer oder Stilleben mit Kerze auf den Bildern, die Monika Böhmer mitgebracht hat. Die in die Tiefe gehenden Meer-Impressionen, die Menschen, die sich wie zufällig in der Tide der Gezeiten spiegeln, oder die Großportraits von Leonard Cohen und Marius Müller Westernhagen der Arbeiten von Wolfgang Zieseniß entführen den Betrachter in eine andere Welt. Diese Eindrücke vermitteln die Werke des Künstlerehepaars, dessen Ausstellung im Katharinenhaus Winnekendonk eröffnet wurde.