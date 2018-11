Zum zweiten Mal lockt der Twistedener Sternenmarkt

Mit diesem Erfolg hatten die Initiatoren des ersten Sternenmarktes in Twisteden wahrlich nicht gerechnet. „Ja, das war wirklich unglaublich“, staunt auch Mitorganisatorin Diana van Kempen noch im Nachhinein. So ist es nicht verwunderlich, dass es in diesem Jahr eine Zweitauflage eines Twistedener Sternenmarktes gibt. Am Samstag, den 17. November, öffnet der Natur- und Heimatverein Twisteden-Kleinkevelaer e.V. an der Minigolfanlage ab 11 Uhr die Tore zum zweiten Sternenmarkt.

Unter dem Motto „Ein Dorf zeigt sich kreativ“ präsentieren sich an 35 Verkaufsständen 42 Anbieter, die hier ihre zum größten Teil handgefertigten und außergewöhnlichen Arbeiten anbieten. Dabei weist das Organisationsteam, darunter Sabine Neumann, Sabine Maags, Sonia Kehren, Sandra Ambrosius, Hildegard Kehren und eben Diana van Kempen darauf hin, dass die kreativen Angebote allesamt von Twistedener Mitbewohnern stammen. „Das überrascht uns wieder einmal aufs Neue, dass es im Dorf so viele ideenreiche Köpfe gibt“, gesteht van Kempen. Denn kaum, dass der erste Aufruf zu einem eigenen vorweihnachtlichen Markt laut wurde, herrschte in den kreativen Köpfen der Twistedener Mitbewohner rege Betriebsamkeit.

Diese Kreativität nahm auch zur Zweitauflage des Marktes in keinster Weise ab. Im Gegenteil: wieder einmal dürfen sich die Besucher auf tolle handgemachte Unikate freuen. Denn Geschenkideen aus Papier, bunt gestaltete Postkarten, selbstgenähte Kinderbekleidung und Taschen, köstliche Liköre, Marmeladen, Gewürze und Öle, Schmuck und Seidenschals, Holzarbeiten, Vogelhäuschen und Spielsachen, Metalldeko mit Motiven aus Twisteden, dazu Weihnachtsschmuck und natürlich Krippen mit passenden Figuren dürften vorweihnachtliche Herzen höher schlagen lassen.

Für knuspriges Kleingebäck in Tüten, also Plätzchen, fühlt sich die junge Generation vom Jugendraum zuständig. Eine gemütliche Cafeteria mit reichlich Kuchenauswahl sorgt schon vor den Toren des Sternenmarktes für süße Verführungen. Wer es etwas deftiger mag, erhält am Grillstand der Minigolfanlage knackige Würstchen oder Erbsensuppe. Dazu wird Glühwein, (ja, auch in diesem Jahr möchte man wieder weißen Glühwein anbieten) und Kakao in eigens kreierten Tassen gereicht. „Natürlich mit dem Aufdruck 2018“, versichert Diana van Kempen.

Für zwischenzeitliche musikalische Unterhaltung sorgt der Twistedener Musikverein. Und damit auch in diesem Jahr die Erwachsenen in Ruhe stöbern können, bietet der St.-Quirinus-Kindergarten Twisteden eine Beschäftigung in Form von Kinderschminken und Basteln für die Kleinsten an.

Damit der „Sternenmarkt“ aber auch zu Recht seinen Namen trägt, verwandeln weiße, zu Sternen geformte Holz-Zollstöcke den Himmel in ein hell erleuchtetes Sternenmeer. „Das dürfte noch ein zusätzliches Highlight zur einsetzenden Abenddämmerung werden“, so die Mitorganisatorin – und zum Verweilen einladen. Denn weit über 2500 Besucher nutzten im vergangenen Jahr die heimelige Atmosphäre zu einem gemütlichen Beisammensein.

Da während des Sternenmarktes am 17. November ab 11 Uhr die Martinistraße gesperrt sein wird, bitten die Organisatoren die Parkmöglichkeiten am Freizeitpark Irrland oder am Twistedener Sportplatz zu nutzen. Hinweisschilder weisen dann den Weg zum zweiten Sternenmarkt in Twisteden.