Radio Heckens in der Kategorie „Arbeitgebermarketing“ geehrt

Die Besucher der Verleihung des Marketing-Preis-Kevelaer am heutigen Freitag, 22. November 2019, wurden einmal mehr zu aufmerksamen Zuhörern, als es um die Kategorie „Arbeitgebermarketing“ ging: Nicht die große Anzahl der Mitarbeiter, nicht der Gewerbeneubau und die Akquise von Fachkräften oder bahnbrechende Schulungsverfahren oder der Einsatz von Technik waren Messlatte für die Jury, sondern Kontinuität und teamorientiertes Miteinander ließen sie überzeugend voten. Radio Heckens wird in der Kategorie „Arbeitgebermarketing“ mit dem Marketing-Preis-Kevelaer 2019 ausgezeichnet. Anwesende Freunde, Unternehmerkollegen und Gäste des Abends begleiteten die neuen Preisträger mit Beifall auf die Bühne.

Gegründet wurde das inhabergeführte Fachgeschäft im Bereich Unterhaltungselektronik im Jahr 1954 von den Eheleuten Josef und Maria Heckens. Das zunächst noch auf der Bahnstraße 8 angesiedelte Geschäft zog bereits 1958 an die Hauptstraße 41 in die heutigen Geschäftsräume und wird seit 1993 von den Söhnen der Firmengründer, Josef und Norbert Heckens, geführt.

Farbiger, bunter und vielschichtiger

Schon Ende der 60er Jahre schloss sich die Firma einer Einkaufsgenossenschaft an, die mittlerweile zur „Euronics International“ geworden ist. War der Blick „in die Röhre“ bei Firmengründung noch ausschließlich „schwarz-weiß“, zeigt die lange Firmengeschichte, dass das Elektronik-Leben heute doch wesentlich farbiger, bunter und vielschichtiger geworden ist. Wohl kaum eine andere Sparte erlebte in den letzten Jahren einen so rasanten Wandel; aus traditionell, analog oder klassisch wurde digital – einstige Zukunftsvisionen sind heute Standard.