20 Minuten Anlaufzeit gab ihr die „Scala Jazz Band“, zeigten die Saxofonisten Reinhard Schmitz und der lyrische Aart Gisolf im „Goldenen Apfel“ ihre Fähigkeiten.

Und dann durfte die nur 1 Meter 53 große, zierlich wirkende Maya Kehren im schwarzen Kleid auf die Bühne - mit einer klaren, runden Stimme ohne viele Schnörkel interpretierte sie „Can´t take that away from me“, „Moondance“ und scattete sich durch den Klassiker „Honeysuckle Rose“.