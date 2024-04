Zusammenschluss zweier Kevelaerer Reitervereine

Am 20. März 2024 hatten die beiden Reitervereine RV St. Georg Kevelaer 1925 e.V. und die Pferdesportgemeinschaft Daelshof Kevelaer e. V. ihre Mitglieder zu einer außerordentlichen Versammlung in den Veranstaltungssaal von Partyservice Wilbers, Weststraße 5 in 47626 Kevelaer – Winnekendonk, mit dem Zweck der „Zusammenführung“ beider Vereine, eingeladen. Die beiden Vorsitzenden, Hubert Verhaag für den RV St. Georg Kevelaer und Christoph Dworatzyk für die Pferdesportgemeinschaft Daelshof Kevelaer, eröffneten die außerordentliche Mitgliederversammlung um 19.30 Uhr.

Im Wechsel wurden dann die Protokolle, Kassenberichte nebst Kassenprüfberichte der letzten Mitgliederversammlungen der einzelnen Vereine vorgetragen und von den jeweiligen Mitgliedern genehmigt. Beide Vereinsvorstände wurden entlastet und die Anwesenden bedankten sich für die geleistete Arbeit.

Nun stand die Durchführung der „Verschmelzung“ des RV St. Georg Kevelaer 1925 e.V. und der PSG Daelshof Kevelaer e.V. auf der Tagesordnung. Die Voraussetzungen für die Vereinigung beider Vereine waren in monatelangen Treffen einer Arbeitsgruppe, unter der Leitung der beiden Vorsitzenden sowie dem Kevelaerer Notar Dr. Christian Kutschmann erarbeitet worden. Die Umsetzung sollte in Form eines Verschmelzungsvertrages erfolgen. Dieser Vertrag wurde den Anwesenden durch Herrn Kutschmann vorgestellt. Er erläuterte die rechtlichen Bestimmungen für die geplante Vereinigung der beiden Reitsportvereine im Rahmen eines Verschmelzungsvertrages. Die Pferdesportgemeinschaft Daelshof Kevelaer e.V. soll in den RV St. Georg Kevelaer 1925 e. V. aufgenommen werden. Nach kurzer Diskussion kam es zur einstimmigen Beschlussfassung des Vertrages und der Genehmigung des neuen Vereinsnamens Pferdesportgemeinschaft (PSG) St. Georg Kevelaer e.V. durch die stimmberechtigten Mitglieder. Der Vertrag wurde dann vom Notar Dr. Kutschmann beurkundet.

Nun musste ein Wahlleiter für die nun anstehenden Neuwahlen eines Vereinsvorstandes gewählt werden. Die Wahl fiel auf den bisherigen Vorsitzenden des RV St. Georg Kevelaer, Hubert Verhaag, der für eine künftige Vorstandsarbeit nicht mehr kandidierte. Es folgten die Wahlen zur neuen Vereinsführung des PSG St. Georg Kevelaer e.V.

Folgende Mitglieder wurden in den geschäftsführenden Vorstand gewählt: 1. Vorsitzender Christoph Dworatzyk, 2. Vorsitzender Mike Scholten, Geschäftsführer Jürgen Bruns, Stellvertreterin Kathrin Fricke, Schatzmeisterin Elena Hellmanns, Stellvertreterin Isabell Aymanns. In weitere Funktionen gewählt wurden: Jugendwartinnen Wiebke Scholten, JohannaVeegers und Zoe Boll, zu Beauftragten für Turniersport Annette Bossmann, Finja Scholten, Angelina van Egdom und Emma Verhasselt, Beauftragte für Ausbildung Reiter und Pferd Annette Bossmann, Breitensportbeauftragte Petra Winkels und Brigitte Küsters, als Technischer Leiter Heinz Gleumes, für Öffentlichkeitsarbeit Hans-Peter Schaap und zuständig für Social Media Jamie van Egdom.

Unter TOP Verschiedenes gab der neue Vorsitzende Christoph Dworatzyk bekannt, dass die bisherigen Ehrenmitglieder der beiden Vereine und der Ehrenpräsident Ferdi van Ditzhuysen auch weiterhin als Solche geführt werden, falls die Anwesenden damit einverstanden seien, was der Fall war. Es folgten noch einige Wortmeldungen mit Vorschlägen zur künftigen Ausrichtung des Vereins, sowie zur Nutzung der Anlage „Sportstall Scholten“ in Kevelaer-Schravelen, dem neuen Zuhause des Vereins. Diese Reitsportanlage bietet mit einer großen Reithalle, einem großen Springplatz, einem Dressurvierreck von 20×60 m und einem weiteren kleineren Reitplatz, sowie einer Führanlage, einem überdachten Roundpen und schönen Pferdeboxen alle Voraussetzungen für einen familienfreundlichen und auch leistungsorientierten Reitsport.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen unter Punkt Verschiedenes erfolgten, bedankte sich der erste Vorsitzende für das von den Mitgliedern bekundete Vertrauen in das neue Führungsteam. Der Verein hat nun 184 Mitglieder und ein künftiger Schwerpunkt wird die Ausbildung junger Reiterinnen und Reiter sein. Dann gab er den Termin für das nächste Reitturnier des Vereins bekannt. Es findet vom 14.06. bis 16.06.2024 auf der Reitsportanlage Sportstall Scholten statt.

Gegen 22.00 Uhr beendete er dann die Versammlung. Anschließend wurde noch in gemütlicher Runde über den harmonischen Verlauf der Versammlung, die zukünftigen Möglichkeiten zur Ausübung des Pferdesports in der Pferdesportgemeinschaft St. Georg Kevelaer e.V. gesprochen.