Ein letztes Mal gibt‘s den Jazz im Apfel

Am morgigen Donnerstag, 23. September 2021, sorgt die Scala-Jazzband zum allerletzten Mal dafür, dass das Traditionshaus „Goldener Apfel“ in Kevelaer sich wieder in einen Jazzklub verwandelt. Die Musiker*innen haben ein „Best of” im Gepäck, erscheinen in Vollbesetzung und freuen sich auf eine grandiose Abschiedsveranstaltung.

Daniela Rothenburg (Gesang), Hanns Hübner (Kontrabass), Stefan Bur (Vibraphon), Aart Gisolf (Saxophon), Stefan Janssen (Schlagzeug) und Wolfgang Czeranka (Piano) hauchen dem Lokal am Kapellenplatz 13 damit ein letztes Mal Jazz-Feeling ein.

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr. Das Ende ist für ca. 22.30 Uhr geplant. Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen.