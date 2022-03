Benefizkonzert mit Fairground Funhouse

Der Verein „Inside-Kevelaer e.V.“ veranstaltet am Freitag, 25. März 2022, ein Benefizkonzert in der Gaststätte Endress. „Wir spenden den Eintritt an die notleidende Bevölkerung der Ukraine“, verspricht Michael Hülsen vom Verein.

Gegen eine Spende von 10 Euro kann man ab 20 Uhr bei Endress, Alte Wember Straße 17, die Band „Fairground Funhouse“ live auf der Bühne erleben – und dabei noch was Gutes tun.