Neue Sonderaustellung

Vom 5. Mai bis 1. September 2024 zeigt das Niederrheinische Museum Kevelaer e. V. das Lebenswerk des verstorbenen Künstlers Hans Mennekes (1911-1983), der weit über die Grenzen seines Heimatortes Weeze tätig war. Die Ausstellung wird in Kooperation mit der Gemeinde Weeze umgesetzt, welche die meisten Leihgaben zur Verfügung stellt und der damit Dank gilt.

Bei der Auswahl der Kunstwerke wurde darauf Wert gelegt, das umfangreiche Spektrum seines Könnens, seiner Motivwahl und auch seiner Arbeit in Zusammenarbeit mit den verschiedensten Kunsthandwerken darzustellen. Rund um die Ausstellung wird ein Vermittlungsangebot bereitgehalten. Neben den präsentierten Objekten und ihren Beschriftungen finden sich einzelne Werkbeschreibungen, die einen näheren Einblick geben sollen. Zudem werden zahlreiche Führungen und Workshops angeboten und innerhalb der Ausstellung partizipative Angebote zur Verfügung gestellt. Doch diese Ausstellung geht über die Räumlichkeiten des Museums hinaus. Auch auf dem Gemeindegebiet Weezes findet man an besonderen Stellen QR-Codes, die einen Bezug zum Künstler und dieser Ausstellung setzen.

Im Jahr 1911 in Weeze geboren, begann Hans Mennekes mit 15 Jahren seine Lehre in der Glasmalerei-Werkstatt Hein Derix in Kevelaer, die er 1929 abschloss. Ab dem Folgejahr besuchte er die Kunstgewerbeschule in Krefeld. So erweiterte er seine kunsthandwerklichen Erfahrungen durch künstlerische Techniken wie das Zeichnen. Sein Austausch mit Professoren und anderen Künstlern wie auch seine späteren Freundschaften mit (Kunst-) Handwerkern der Region haben ihn nicht nur geprägt, sondern ihm zudem kreative Impulse geliefert.

Der Verlust seines linken Arms im Zweiten Weltkrieg hat Mennekes nicht davon abgehalten zu arbeiten und brachte vielleicht sogar eine weitere Dimension einer Anpassung in sein Werk mit sich. Ebenso trug seine Frau Maria dazu bei, indem sie ihm zum Beispiel beim Anmischen der Farben half. Auffällig ist das große Repertoire in Mennekes‘ Oeuvre, das sich in den verschiedenen handwerklichen Techniken und Objektarten widerspiegelt und seiner Kreativität nur noch mehr Ausdruck verleiht. Viele seiner Freunde und Bekannten wie auch seine Familie profitierten davon und dürfen sich noch heute an einem Werk von Mennekes an der Wand oder im Fenster erfreuen.

Alle Kunstwerke zeigen die Bandbreite der Fähigkeiten dieses Künstlers, der 1983 in Weeze verstarb.