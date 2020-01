Gut 50 Gäste konnte Björn Völlings bei der offiziellen Eröffnung seines kleinen Computer-Unternehmens am Drissenpad 8 begrüßen. „Mich hat gefreut, dass so viele gekommen sind“, meinte der 41-Jährige bei der bescheiden gehaltenen Feier. „Da waren auch Leute dabei, die ich nur abstrakt über Facebook kannte.“ „Eigentlich habe ich ja nichts Gescheites gelernt“, gestand der in Kevelaer geborene Computer-Fachmann, der im Anschluss an die Realschulzeit auf der Liebfrauenschule in Geldern sein Abitur machte. Sein Berufsziel war zunächst „was Pädagogisches“ gewesen, bis er dann die Informatik für sich entdeckte.