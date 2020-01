Trotz den niedrigen Temperaturen machten sich zahlreiche Menschen aus Kevelaer und Umgebung auf den Weg, um am Gottesdienst teilzunehmen. Besonders viele Familien haben sich an diesem Montagabend dafür entschieden. Doch anstatt in die gepolsterten Bänke in der beheizten Basilika ging es an diesem Abend auf die Strohballen im Kuhstall der Familie Ermers.