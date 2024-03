Abschied und Neuanfang

Nach über zehn Jahren verabschiedet sich der „Tee-freund“ unter der Leitung von Katharina Peters-Maghs Ende März von seinen Kundinnen und Kunden. Das liebevoll gestaltete Café mit Teeverkauf schließt aus einem freudigen Grund: Sohn Lasse kam im vergangenen Sommer zur Welt und Katharina Peters-Maghs möchte sich in den nächsten Jahren voll und ganz der Familie und dem Familienbetrieb ihres Mannes in Geldern widmen (das KB berichtete).

Der Schlussverkauf des Sortiments im „Teefreund“ neigt sich also in den nächsten Tagen dem Ende zu. Die oft aufkommende Frage nach einer Nachfolge kann nun zum Teil positiv beantwortet werden: Das komplette Teesortiment wird auf die andere Straßenseite in den „Schauplatz“ wechseln. Somit bleibt allen Teeliebhaberinnen und Teeliebhabern die Möglichkeit, ihren Lieblingstee weiterhin vor Ort zu kaufen.

Um sein Sortiment mit über 100 Teesorten zu erweitern, wird der „Schauplatz“ von Anja Hummler in der zweiten Aprilwoche für eine kurze Umbauphase ein paar Tage schließen. Das bisherige Angebot und vor allem die vor Ort hergestellte Damen- und Kinderkleidung bleiben, bis auf wenige Ausnahmen, den Kundinnen und Kunden natürlich erhalten.

Katharina Peters-Maghs wird die Übergabe mit ihrem Fachwissen begleiten und ist überglücklich, dass auch in Zukunft weiterhin Tee – vor allem auch der beliebte „Kevelaerer Gute-Laune-Tee“ – in Kevelaer erhältlich sein wird. Auch die liebgewonnene, alte Ladentheke aus dem „Tee-freund“ wird im Schauplatz ein gutes neues Zuhause finden.

Dort ist die Vorfreude groß und das Betreiberpaar nimmt sich dieser Herausforderung mit großer Begeisterung an. So wird das Teesortiment zukünftig unter dem Namen „KonzepTee“ nicht nur vor Ort, sondern auch im eigenen Onlineshop unter www.konzeptee.de verkauft. Das Angebot wird um Geschenkboxen und Zubehör, rund um die Teezubereitung, erweitert. Teeliebhaber können ihren Tee in Kürze während der Öffnungszeiten des Schauplatzes, montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr, dort kaufen.