Und bis wir uns wiedersehen…

„Möge die Straße uns zusammenführen und der Wind in deinem Rücken sein…“ Bei vielen dürften sich allein beim Lesen dieser Liedzeile die Haare zu Berge stellen. Auch Petra Gavaz wurde von den ergreifenden Zeilen der „irischen Segenswünsche“, die vor allem bei diversen Abschiedsfeiern immer wieder zum Besten gegeben werden, nicht verschont.

29 Jahre lang leitete Gavaz mit ihrem Mann Ivano Bortot die „Europa“-Eisdiele am Kapellenplatz (das KB berichtete). Am vergangenen Sonntag schloss das Paar die Türen des Lokals zum letzten Mal. 49 Jahre lang war die Eisdiele in Familienbesitz. Nun möchte das Paar kürzer treten, gibt das Lokal auf und wird noch in dieser Woche nach Italien reisen.

Neben den zahlreichen Verabschiedungen, guten Wünschen und letzten Gesprächen mit den Gästen gab‘s dann am Donnerstag eine rührende musikalische Überraschung: Der Kevelaerer Mädchenchor versammelte sich in Begleitung von Romano Giefer vor der Eisdiele, um sich gemeinsam mit den „irischen Segenswünschen“ vom Betreiberpaar zu verabschieden.

Das dürfte wohl nicht der einzige Gänsehautmoment der letzten Woche gewesen sein…