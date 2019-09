Angefahren und abgehauen

Am Freitag (27. September) wurde in der Zeit 18:30 und 19 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes auf der Straße „Am Schleußgraben“ geparkter grauer Opel vorne links beschädigt. Hinweise bite an das Verkehrskommissariat in Goch unter der Telefonnummer: 02823/1080.