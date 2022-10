Vor 80 Jahren eingeschult

Im Herbst 1942 wurden ca. 60 Jungen in die Antonius-Volksschule Knaben am Markt (Peter-Plümpe-Platz) eingeschult. In diesem Jahr hatten die ehemaligen Schüler ein Jubiläum zu feiern – 80 Jahre ist die Einschulung nun her.

Schon in früheren Jahren gab es ganztägige Treffen mit Programm. Seit einigen Jahren findet der Treff am zweiten Samstag im Oktober im „Goldenen Schwan“ statt. Es gibt einen Rückblick, die Ehemaligen tauschen sich aus und lassen den Tag mit einem Essen ausklingen. Früher war die Beteiligung größer, inzwischen sind 40 Klassenkameraden verstorben.