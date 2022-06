Aktion Spielen ohne Grenzen für Kinder

Termine

28./29. Juni, Kleve, Gelände an der Marienschule; 30. Juni/1. Juli, Geldern, Rasenfläche Gesamtschule; 4. Juli, Weeze, Sportplatz Uedemer Straße; 5./6. Juli, Emmerich am Rhein, Rheinpark; 7./8. Juli, Kevelaer, Fläche am städt. Mittagstreff; 11. Juli, Wachtendonk, Friedensplatz; 12. Juli, Kalkar, Wallanlage zw. Stadtwindmühle und Sportplatz; 13./14. Juli, Goch, Stadtpark; 15. Juli, Straelen, Schulzentrum; 20. Juli, Rees, Sportplatz Ebentalstraße; 21. Juli, Uedem, Gelände um die Hohe Mühle; 22. Juli, Rheurdt, Schulhof der Martinusschule; 27. Juli, Issum, Schulhof der Gesamtschule Facettenreich; 28. Juli, Kerken, Sportplatz Nieukerk; 4. August, Kranenburg, St. Georg-Grundschule Nütterden; 5. August, Bedburg-Hau, Gelände der ehemaligen Hauptschule am Rosendaler Weg