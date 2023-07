Mann sackte zusammen

Am Donnerstag (27. Juli 2023) kam es gegen 10:10Uhr an der Lindenstraße in Kevelaer zu einem Verkehrsunfall. Der 51-jährige Fahrer eines Mercedes Vito befuhr die B9 (Kevelaerer Straße) und bog nach rechts in die Lindenstraße ein. Laut Zeugen sackte der Mann dabei zusammen und rollte langsam in den Gegenverkehr. Dort kollidierte der Wagen des Mannes aus Kevelaer mit den Fahrzeugen von zwei weiteren Verkehrsteilnehmern. Die Insassen der Fahrzeuge blieben unverletzt. Der Mann aus Kevelaer wurde mit dem Krankenwagen in ein örtliches Krankenhaus verbracht, Lebensgefahr kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Für die Zeit der Unfallaufnahme, für welche das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Kreispolizeibehörde Kleve vor Ort war, musste die Lindenstraße zwischen der Kevelaerer Straße und der Donderstraße gesperrt werden. Die Angehörigen des Mannes wurden durch den polizeilichen Opferschutz informiert und betreut.