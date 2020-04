Am Ende steht eine Zahl. 266. So viele Autos haben sie gezählt, die ungezählten Helferinnen und Helfer des ersten Ökumenischen Autogottesdienstes im Achterhoek. Einem Gottesdienst, für den sie noch vor etwas mehr als einer Woche für verrückt erklärt worden wären. Aber - wieder einmal - haben sie es allen gezeigt, was Gemeinschaft bedeutet, und das gleich in merfachem Sinne.