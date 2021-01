Virtuelle Stadtführungen durch Kevelaer auf YouTube

Aufgrund der Corona-Pandemie sind zurzeit keine Stadtführungen zu den Sehenswürdigkeiten der Wallfahrtsstadt Kevelaer möglich. Diesen Umstand bedauerten die Mitarbeitenden des Büros „Tourismus & Kultur“ so sehr, dass sie eine Alternative finden wollten. Schnell war die Idee einer virtuellen Führung zu den besonderen Highlights in Kevelaer geboren und das „Social Media Team“ machte sich ans Werk. Die Kolleg*innen schwärmten mit Kamera und Smartphone aus und besuchten gemeinsam mit Stadtführer*innen die Orte, die Zuschauer*innen nähergebracht werden und Lust auf eine reguläre Stadtführung machen sollen.

Die Präsentation der so entstandenen „Appetithäppchen“ auf dem stadteigenen YouTube-Kanal startet am Sonntag, 31. Januar, mit einer Orgelbegehung in der Marienbasilika, in Begleitung des Basilika-Organisten Elmar Lehnen, der es sich nicht nehmen ließ, das prachtvolle Instrument zu erklären und vor allen Dingen zu spielen. Ein besonderes Erlebnis ist die Begehung des Orgel-Innenlebens, das für Besucher*innen im Allgemeinen nicht zugänglich ist.

Des Weiteren sind eine Führung durch die Marienbasilika mit der Stadtführerin Marianne Heutgens, eine Begehung des Kapellenplatzes mit Peter van Ballegooy und eine Führung durch den Solegarten St. Jakob mit Mechtild Jansen in Arbeit. „Wir möchten mit diesen neuen Formaten nicht nur den zukünftigen Besuchern der Wallfahrtsstadt, sondern auch den Kevelaerern und Kevelaererinnen einen nicht alltäglichen Blick auf die Kulturschätze der Stadt ermöglichen und Lust auf eine, hoffentlich bald wieder mögliche, echte Stadtführung machen“, betont Verena Rohde, Leiterin der Abteilung „Tourismus & Kultur.“

Zu sehen sind die Reportagen auf dem YouTube Kanal „Wallfahrtsstadt Kevelaer – Tourismus & Kultur“.