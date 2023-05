Mit Mechel Schrouse durch Kevelaer

Am Sonntag (14. Mai 2023) steht der Muttertag wieder vor der Tür. Mütter dürfen sich an diesem Tag für gewöhnlich über die eine oder andere Aufmerksamkeit freuen. „Wer statt des klassischen Blumenstraußes und einer Karte lieber gemeinsame Zeit verschenken möchte, für den hat das Team vom Kevelaer Marketing einen besonderen Rundgang vorbereitet“, berichtet Verena Rohde, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketing.

„Gestatten, Mechel Schrouse“ – so heißt die Gästeführung, die am 14. Mai 2023 angeboten wird. Mechel Schrouse ist die Ehefrau von Hendrik Busmann und gleichzeitig eine imposante Persönlichkeit, die Kevelaer zu dem machte, was es heute ist – eine Wallfahrtsstadt. Mit Witz und Wissen erzählt die historisch gekleidete Gästeführerin Margret Meurs von früher und gibt Einblick in die Lebensumstände des 17. Jahrhunderts. Die Teilnehmenden erleben in rund einer Stunde eine Zeitreise der besonderen Art. Treffpunkt für den Stadtrundgang ist um 14 Uhr am Priesterhaus.

Tickets sind im Vorverkauf in der Tourist Information im Erdgeschoss des Rathauses erhältlich und kosten 6 Euro pro Person. Kinder bis 5 Jahre sind frei, Familien zahlen 15 Euro. Kurzentschlossene können sich auch vor Ort für die Führung anmelden.

Wer weitere Informationen wünscht, erhält diese direkt in der Tourist Information, auf der Website www.kevelaer-marketing.de oder telefonisch unter 02832 / 122-991.