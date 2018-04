Die Viktoria Winnekendonk hat ihre Pflichtaufgabe am Freitagabend souverän und ohne Probleme gelöst: Gegen den Tabellenvorletzten DJK Grün-Weiß Appeldorn setzte sich die Mannschaft von Trainer Sven Kleuskens mit 3:1 durch und fuhr damit die fest eingeplanten drei Punkte ein. In der Tabelle der Kreisliga A konnte die Viktoria damit die Punkte 22 bis 24 einfahren und steht damit weiterhin auf Rang acht. In dieser Woche stehen unterdessen gleich zwei Derbys an.