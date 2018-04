Am Sonntag, 8. April 2018, gegen 12.45 Uhr befuhr ein 28-jähriger Mann aus Bottrop mit seinem Motorrad der Marke Honda die Kapellener Straße aus Kapellen kommend in Fahrtrichtung Wetten. Hier kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den dortigen Grünstreifen und kam schließlich zu Fall. Der Motorradfahrer wurde schwerverletzt in eine Spezialklinik verbracht, Lebensgefahr besteht zur Zeit nicht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 4000 Euro.