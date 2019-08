Viele Kurse können getestet werden

Etwas für die eigene Gesundheit tun und Entspannung vom stressigen Alltag erreichen – das ist bei einem Kurzurlaub vor der eigenen Haustür bei der „Atempause im August“ möglich.

Die Wallfahrtsstadt Kevelaer hat in Kooperation mit dem KreisSportBund Kleve, der freundlichen Unterstützung der Volksbank an der Niers und zahlreichen lokalen Sportpartnern auch in der zweiten Woche ein abwechslungsreiches kostenfreies Programm unter dem Motto „Gesund an Leib und Seele“ zusammengestellt. In der vorigen Ausgabe haben wir unseren Lesern an dieser Stelle das Programm der ersten Woche vorgestellt. Hier nun die zahlreichen Angebote der zweiten Woche:

Montag, 12. August

Ein stärkeres Herz kann das Risiko verringern, an Herzerkrankungen zu erkranken. Der 45-minütige Kurs „Herzwerk“ von Myokraft um 9 Uhr ist ein Kraft-Ausdauer-Training, das gezielt das Herz unterstützt und das Leben verlängern kann. Auch Personen mit Herzkreislaufbeschwerden können ohne Bedenken an diesem Kurs teilnehmen. Wer nach Entspannung für Körper, Geist und Seele sucht, ist beim Kurs „Kundalini Yoga, Yin Yoga, Body Architecture“ um 10 Uhr richtig. Christina Schaller, Seminare & Coaching, sorgt hierbei für eine perfekte Mischung aus Kräftigung der Muskulatur, Dehnung der Faszien und Ausrichtung des Körpers.

Am Abend können Teilnehmer um 18 Uhr ihre eigene Fitness bei „Bodyfit“ von Myokraft verbessern. Schwerpunkte bei dem Kurs sind die Mobilisation und Stabilität sowie ein gezielter Muskelaufbau. Eine gute Möglichkeit, um fitter zu werden und sich stark zu machen für den Alltag. Genießen Sie durch mehr Leistungsfähigkeit wieder aktiv Ihr Leben. Das Kampfkunstsystem „Kwoon Do“ um 19 Uhr von Gisela Igenwepelt und Frank Peters beinhaltet alle möglichen Kampf- und Selbstverteidigungstechniken. Meditation, Gymnastik, Grundtechniken, Partnerübungen und Formen werden bei dem Training durchgeführt.

Dienstag, 13. August

Kluge Power für die Alltagsmuskeln gibt es beim „Functional Fitness-Training“ um 9 Uhr. Der Kneipp-Verein Gelderland e.V. setzt bei diesem Training auf freie Übungen zur Stabilisierung und Gesunderhaltung des Bewegungsapparates. Anschließend richtet die EWTO WingTsun Schule um 10 Uhr „Wing Tsun – Die intelligente Selbstverteidigung“ aus.

Bei dieser faszinierenden Kampfkunst können Teilnehmer lernen, sich selbst zu verteidigen. Der Abend startet um 18 Uhr mit „Kundalini Yoga, Yin Yoga, Body Architecture“ von Christina Schaller, Seminare & Coaching. Der Kurs „Complete Body Training“ konzentriert sich gezielt auf die Kräftigung und Straffung der Bauch-, Beine-, Po-, und Rückenmuskulatur. Angeboten wird dieses Ganzkörpertraining mit Zusatzgeräten um 19 Uhr vom Gesundheits- und Fitnesszentrum steps.

Mittwoch, 14. August

Ausgleich vom einseitigen Bewegungsalltag und mehr Beweglichkeit wird bei der „Liebscher-Bracht Bewegungsstunde“ erreicht. Somit wird Schmerzen vorgebeugt, die durch das tägliche Bewegungsverhalten entstehen. Die Liebscher-Bracht Schmerztherapiepraxis Gaby Roosen bietet diesen einstündigen Kurs um 9 Uhr an.

Um 10 Uhr ist Treffpunkt vom Kneipp-Verein Gelderland e.V. am Kevelaerer Bahnhof zur „Tages-Radtour zur Halde Rheinpreussen“. Ein ideales Wohlfühlprogramm für Körper, Geist und Seele. Die mit Naturerleben verbundene, gemäßigte Sportart macht am flachen Niederrhein besonders viel Freude.

Abwechslungsreiche Wirbelsäulenübungen zum Aufbau und zur Stärkung der Haltemuskulatur bietet der Kurs „Rückenspezial“ um 10 Uhr vom Gesundheits- und Fitnesszentrum steps. Mehr Beweglichkeit in allen Gelenken, Muskeln und Bändern zu erreichen, kann beim Kurs „Tai Chi“ mit Gisela Ingenwepelt um 18 Uhr durch langsame, gleichmäßig fließende Bewegungen trainiert werden.

Für Teilnehmer, die Lust auf Walken haben, aber noch nie mit Walking-Stöcken umgegangen sind, hat das SportBildungswerk Kleve den einstündigen Kurs „Nordic Walking für Anfänger“ um 18 Uhr im Programm. Dieses sanfte, aber dennoch effektive Ganzkörpertraining ist besonders geeignet für Personen mit Übergewicht, Knie-, Hüft- oder Rückenproblemen.

Anschließend sorgt das Gesundheits- und Fitnesszentrum steps für einen energiegeladenen Mix aus Ausdauer- und Kraftübungen bei „Aerobic & Kraft“. Mit leichten Choreographien und gezielten Kraftübungen wird der ganze Körper trainiert und die Fettverbrennung angeregt.

Donnerstag, 15. August

Für eine erfrischende Abkühlung sorgt das SportBildungswerk Kleve an diesem Morgen um 10 Uhr im Kevelaerer Freibad. Die Kraft- und Konditionsübungen beim „Aquafitness“ schonen aufgrund des Auftriebs des Wassers die Gelenke, Sehnen und den Rücken und kräftigen die Muskulatur sowie das Herz-Kreislaufsystem. Am Abend bietet der Kneipp-Verein Gelderland e.V. um 18 Uhr „Pilates“ an.

Ein Ganzkörpertraining, welches die Beweglichkeit verbessert, die Fähigkeit der Körperwahrnehmung erhöht und die Kraft der Muskulatur steigert. Abschließend findet um 19 Uhr „Wing Tsun – Die intelligente Selbstverteidigung“ von der EWTO WingTsun Schule statt.

Freitag, 16. August

Der Freitagmorgen beginnt um 9 Uhr mit der „Liebscher-Bracht Bewegungsstunde“, die von der Liebscher-Bracht Schmerztherapiepraxis Gaby Roosen durchgeführt wird. Das „Functional Fitness-Training“ des Kneipp-Verein Gelderland e.V. schließt sich um 10 Uhr an. Teilnehmer, die gezielt den Stoffwechsel zur Fettverbrennung ankurbeln wollen, dürfen den Myokraft-Kurs „Pump“ um 18 Uhr nicht verpassen.

Das komplexe Training mit Hanteln wird mit einer hohen Wiederholungsrate und geringer Belastung ausgeführt. Den Tag schließt Christina Schaller, Seminare & Coaching mit „Kundalini Yoga, Yin Yoga, Body Architecture“. Kursbeginn ist um 19 Uhr.

Samstag, 17. August

Wer Orte sehen möchte, die man unter normalen Umständen nicht betreten kann, ist am Samstag bei der außergewöhnlichen „Tages-Radwanderung“ unter dem Motto „Theater im Grünen“ vom Kneipp-Verein Gelderland e.V. richtig. Um 9 Uhr startet die grenzüberschreitende Theaterfahrradtour auf dem Marktplatz in Walbeck.

Auf einer landschaftlich schönen Strecke kann man die Flora und Fauna rund um Arcen, Lomm, Velden, Straelen und Walbeck genießen. Die Tour wird rund 24 Kilometer lang sein und an sechs Stationen werden hervorragende Künstler Musik, Theater, Kleinkunst und Akrobatik vom Feinsten präsentieren. Wer lieber das traditionelle Wandern mag, kann an der „Tageswanderung“ (Start und Ende Hallenbad) ab 9.30 Uhr vom SportBildungswerk Kleve teilnehmen.

Hierbei kann man Keylaer, Wemb und Laar (Weeze) sehen und dabei teilweise Wälder und Felder durchstreifen. Berge können nicht geboten werden, aber niederrheinische Landschaft. Es werden befestigte und unbefestigte Wege sein. Getränke und vielleicht eine kleine Stärkung für unterwegs sollten mitgebracht werden.

Sonntag, 18. August

Am Sonntag dürfen die Teilnehmer und Kursleiter eine kleine Verschnaufpause einlegen, um in der kommenden Woche wieder hochmotiviert auf der „Hülswiese“ im Einsatz zu sein.

Nach jedem Kurs, der auf der Wiese am Schulzentrum stattfindet, wird den Teilnehmern eine reichhaltige Obst- und Getränkeauswahl von Edeka Brüggemeier und REWE Narzynski geboten. Weitere Informationen zum Kursangebot der „Atempause im August“ sind unter www.kevelaer-tourismus.de abrufbar.