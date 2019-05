Am Donnerstag, 23. Mai 2019, um 17.07 Uhr fällt der Startschuss. Dann beginnt die 72-Stunden-Aktion des Bundes Deutscher Katholischer Jugend 2019. Hintergrund der Aktion ist, dass deutschlandweit innerhalb 72 Stunden freiwillig bei einem Projekt geholfen und gearbeitet wird. Man kann sich ein solches Vorhaben selbst aussuchen, oder man bekommt am ersten Tag der Aktion eines zugewiesen. Die Kevelaerer Malteser entschieden sich, eine Neugestaltung der Außenanlage des Antonius-Kindergartens in Angriff zu nehmen.