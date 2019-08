Das 3. Kevelaerer Stadfest startete am Samstagmorgen mit der Begrüßung durch den Bürgermeister und einer guten Resonanz aus dem Publikum. Wie in den Vorjahren lockten ein Trödelmarkt, zahlreiche Stände der Kevelaerer Vereine und Institutionen, sowie ein buntes Bühnenprogramm die Besucher an. Hier finden Sie die ersten Bilder vom Vormittagsproramm. (Fotos: AF)