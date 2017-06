Rauchwolken über dem Sonnenhügel

Dunkle Rauchwolken verdüstern den Himmel am Hoensberg in Twisteden. Bandit Santer plant eine Bahnlinie mitten durch das Heimatgebiet der Apachen. Die Rechnung haben der Bandit und seine Bande allerdings ohne „Winnetou“ und seine Stammesbrüder gemacht. Voller Zorn graben die Apachen auf dem sonst so friedlich daliegenden Sonnenhügel das Kriegsbeil aus.

Ja, liebe Karl May- Freunde, er reitet wieder: Winnetou, der Häuptling der Apachen.

Das Ferienlager der DJK Twisteden steckt mitten in den Vorbereitungen zu den alle zwei Jahre, immer am Fronleichnamstag, stattfindenden Karl-May-Festspielen auf dem Sonnenhügel am Hoensberg. Etwa 50 Schauspieler bereiten sich zurzeit auf ihre Rolle in „Winnetou I…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.