Am Samstag (09. März) in der Zeit zwischen 8:50 und 10 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen grünen Audi A3, der auf einem Parkplatz an der Bury-St.-Edmunds-Straße abgestellt war. Bei dem Unfall wurde der Wagen am Heck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne Angaben zu seiner Person zu machen.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.