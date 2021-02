Abfallentsorgung am Donnerstag entfällt

Auf Grund der Wetterlage blieben am Dienstag bereits die Biotonnen in den Abfuhrbezirken 1 und 2 stehen. Die gleiche Situation ereilt nun auch die Bezirke 3 und 4. Auch hier ist es wegen der Straßenverhältnisse nicht möglich, die Bioabfallgefäße am Donnerstag, 11. Februar 2021, zu leeren. Die an diesem Tag geplante Abfuhr der Gelben Tonnen / Säcke findet ebenfalls nicht statt.

Die nächste reguläre Bioabfallentsorgung in den Bezirken 1 und 2 ist für den 23. Februar und in den Bezirken 3 und 4 am 25. Februar geplant. Sollte der Platz in den Biotonnen nicht reichen, kann auch in Säcken verpackter Bioabfall bereitgestellt werden. Die Abfuhr der Gelben Tonnen / Säcke findet in den Bezirken 1 und 2 wie geplant am 16. Februar statt; für die Bezirke 3 und 4 wird die Abfuhr der Gelben Tonnen / Säcke am 17. Februar nachgeholt.