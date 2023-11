Je älter man wird, desto wichtiger werden die „Weißt-du-noch-Schulfreunde“ Wiedersehen 50 Jahre nach dem Abitur

Hinten stehend v. l.: Barbara Killich, Heinz Lemken, Güno van Leyen, Willi Stassen, Georg Wierichs, Herbert Koenen, Erich Ries, Birgit Steck (Kremser), Jochen Laakmann. vorne stehend v. l.: Reinhard Danneleit, Theo Kirchhofs, Maria Krause (Leenders), Karl Lemmen, Karl-Heinz Dicks, Ria Kösters (Andris), Georg Cornellissen. vorne sitzend v. l.: Georg Rüttgens, Ludger Schmitz, Maria Grazcyk (Beck), Jo Smets. Foto: BPH

Als sie 1973 unter den Klassenlehrern Hans Poschmann und Kunz-Willich Freund zusammen in Kevelaer am Kardinal-von-Galen Gymnasium ihr Abitur machten, kam am großen Latinum keiner vorbei. Das ist jetzt genau 50 Jahre her und damals war der Besuch des Gymnasiums noch ‚etwas Besonderes‘. Das findet jedenfalls Theo Kirchhofs, der seit 1993 im Fünfjahresrhythmus keine mitunter auch aufwändigen Recherchearbeiten scheut, um für die damals auf zwei Klassen verteilten insgesamt 35 Abiturienten und Abiturientinnen ein Wiedersehen zu organisieren.

Gold, wohin man blickt

Zu einem goldenen Jubiläum erscheint in Kevelaer wohl kaum etwas passgenauer als ein leckeres Abendessen im Goldenen Schwan sowie im Anschluss ein frohes Beisammensein im Goldenen Löwen … Wobei das eigentliche Sahnehäubchen für zumindest einen Teil der ‚50-er-Jubilare‘ am Abend des Treffens stattfand: Der St. Martinsumzug nebst Heimatlied und Feuerwerk, der sie stante pede noch mal weitere mindestens 10 Lebensjahre zurück in ihre Kindheit katapultierte.

Wie bei Klassentreffen üblich, werden Infos über Familie, Haus, Hof und erste Zipperleinchen abgeglichen und vieles wird aus Erinnerungskisten hochgekramt. In der Regel wird viel gelacht und je älter man wird, desto unbedeutender wird das Ausloten alter Sympathien und Antipathien, schließlich ist man von Jahr zu Jahr froher, dass man sich noch hat. Da bereits einige Klassenkameraden verstorben sind, standen auf Theo Kirchhofs Einladungsliste noch 20 Ex-Mitschüler und 11 Ex-Mitschülerinnen, nur ganze fünf da…