Sehnsucht nach Frieden

In Kevelaer muss man oft gar keine Reise machen, um andere Länder, Kulturen und Sitten zu erleben: Im Rahmen der Wallfahrt pilgern immer wieder Gläubige aus aller Herren Länder in den beschaulichen Marienort. Am vergangenen Samstag beherrschten indische Saris, Kaftans und Veetis das Bild des Kapellenplatzes. In einer großen Prozession trugen die schön, kostbar und bunt gekleideten tamilischstämmigen Menschen, die aus ganz Europa nach Kevelaer gereist waren, ein Marienbild um den Kapellenplatz. Reich war es mit Blumen geschmückt und viele Menschen berührten das Bild während des Herumtragens mit den Händen.

Fremd waren die Gesänge, fremd die Sprache. Rund um den Kapellenplatz konnte man für einen Tag in eine andere Welt eintauchen, auf dem Basilikaparkplatz...