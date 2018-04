Die Pfadfindern der DPSG Weeze und Kervenheim laden alle Interessierten ein, ihren alljährlichen Stufensprung mit ihnen zu feiern. Der Tag der offenen Tür findet am Sonntag, 29. April, in der Zeit zwischen 14 und 18 Uhr auf dem Pfadfindergelände „Scoutopia“ Et Everdonk statt. Der Tag ist immer etwas ganz Besonderes: Die Besucher begleiten die Pfadfinder auf dem Weg, eine neue Stufe zu erobern und verbringen einen schönen Tag zusammen. Auf dem Programm stehen Spiel und Spaß für die Kleinen und für den Hunger werden selbstgebackene Kuchen, Getränke und einen Grillstand angeboten.