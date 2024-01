Schulausschuss winkt die Entscheidung nach Vorlage neuer Umbauvariante durch Dreizügigkeit für Hubertus-Grundschule

/ von Franz Geib

Die St. Hubertus-Grundschule wird dreizügig. Foto: KB-Archiv

Im vergangenen Herbst 2023 war eine Dreizügigkeit der St. Hubertus-Grundschule in Kevelaer für die Politik nur schwerlich bis gar keine Option, in der ersten Schulausschuss-Sitzung dieses Jahres ging nunmehr alles ganz schnell in die andere Richtung: Einstimmig votierten die Mitglieder aller Fraktionen dafür, künftig drei Klassen pro Jahrgang an der Grundschule begrüßen zu wollen. Und alle Beteiligten waren vollends zufrieden.

Möglich wurde dies nun durch die Überarbeitung der Umbaupläne durch das beauftragte Straelener Architekturbüro Michael van Ooyen, das zu den Plänen im vergangenen Herbst, laut derer ein Umbau zur Dreizügigkeit mangels Platz – Oliver Dropp vom Architekturbüro sprach seinerzeit von fehlenden 1.000 Quadratmetern – als kaum zu realisieren galt (das Kevelaerer Blatt berichtete damals) zwischenzeitlich eine weitere Möglichkeit aufzeigte. Nunmehr hatte das Architekturbüro in den vergangenen Monaten eine neue Variante erarbeitet und ins Spiel gebracht und hierin die Turnhalle als umzubauenden Raum mit einbezogen. Für acht Millionen Euro, 1,5 davon entfielen auf die ohnehin geplante Sanierung der Turnhalle, war die Dreizügigkeit nun möglich.

Fachbereichsleiter Ulrich Berns erläuterte in der jüngsten Schulausschusssitzung noch einmal die Situation, die auch für eine Dreizügikeit spricht: Demnach habe die Stadt Kevelaer seit drei Jahren (ab Schuljahr 2021/22 mit 170 Schülerinnen und Schülern an den Innens…