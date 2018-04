Im Niederrheinischen Museum für Volkskunde und Kulturgeschichte ist der Frühling eingekehrt. In der Museumsschule bot Indra Peters, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Museumspädagogin, zusammen mit Marita Schindler, Floristin aus Twisteden, in der Reihe „Offenes Atelier“ das Frühlingsatelier an. Ziel ist es, allen Generationen zusammen die Möglichkeit zu bieten, kreativ tätig zu werden, und, ob klein oder groß, ob jung oder jung geblieben, in der Gemeinschaft zu malen, basteln und zu gestalten. Außerdem sollte die wonnige Jahreszeit auf diese „ART“ und Weise begrüßt werden. Theo, 4 Jahre, fand direkt die Knete interessant und gestaltete mit viel Ausdauer und Genauigkeit mit grüner Knete einen Rasen auf einer braunen Pappe (Erde). Martha, 7 Jahre, schnitt mit viel Geschick einen Schmetterling aus festem Karton, um ihn dann auch noch anzumalen, bis er in den schönsten Farben leuchtete. Ihre Mutter malte Steine bunt, um den Frühling zu locken. Aileen und Melina, beide 12 Jahre alt, bemalten ebenfalls Steine, klebten sie auf Karton und hatten so im Handumdrehen eine Käferansammlung um sich herum. Marita Schindler zeigte den Teilnehmern, wie mit einfachen Mitteln schöne Frühlings- Arrangements erstellt werden können. Türkränze aus Weidenzweigen, Bändern und Bux oder Gestecke aus Hornveilchen auf Rindenstücken zaubern Frühlingsstimmung in jeden Raum.

Weitere Termine des „Offenen Ateliers“ sind am Samstag, 12.5.,von 11.00-14.30 Uhr, kostenfrei (Kulturatelier) und am Freitag, 25.5. von 14.00-17.00 Uhr (Pfingstatelier) 5,00 Euro/Person. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.