Der Andrang war so groß, dass zwischenzeitlich noch Tische und Stühle herangeschafft werden mussten. Der Caritasverband Geldern-Kevelaer e.V. hatte zum Tag der offenen Tür in den Klostergarten eingeladen und sicher nicht nur das gute Wetter, sondern das abwechslungsreiche Angebot des Tages hatte zahlreiche Gäste angelockt.

Der Klostergarten Kevelaer ist ein Wohnquartier, in dem Nachbarschaftshilfe und Solidarität unter den Generationen das Zusammenleben bestimmen.

Komplett barrierefrei

Nicht nur baulich ist der Klostergarten komplett barrierefrei gestaltet. Dadurch, dass hier junge und alte Menschen, Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen miteinander wohnen, leben und arbeiten, werden auch soziale Barrieren in Form von Vorurteilen und Intoleranz abgebaut.

Mit über 300 Menschen, die hier leben und arbeiten…

