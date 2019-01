Am Montag (7. Januar 2019) zwischen 10.00 und 15.40 Uhr beschädigte ein unbekannter Autofahrer an der Ladestraße einen rosafarbenen Suzuki Alto an der linken Fahrzeugseite. Das Auto war auf einem Parkplatz am Bahnhof abgestellt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne den Schaden zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei Goch unter Telefon 02823 1080.