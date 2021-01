Fußgänger bemerkte Armbruch erst später

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich bereits am Dienstag, 19.01.2021, an der Straße „Achter de Bahn“ in Geldern ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kevelaerer verletzt wurde. Der 18-jährige Mann aus Kevelaer lief, vom Bahnhof kommend, über die Straße „Achter de Bahn“, wo es zum Zusammenstoß mit einem Fahrradfahrer kam. Der 18-Jährige stürzte, woraufhin der Fahrradfahrer abstieg und dem 18-Jährigen aufhalf. Der Radfahrer erkundigte sich ob alles in Ordnung sei. Nachdem der 18-Jährige dies bejahte, setzten beide Beteiligten ihren Weg fort, ohne ihre Personalien auszutauschen. Erst nach Ankunft an seinem Arbeitsplatz verspürte der junge Mann aus Kevelaer Schmerzen in seinem Arm. Bei der späteren Untersuchung wurde ein Bruch des Unterarms festgestellt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können und bittet diese, sich unter 02831 1250 zu melden.