Unfall auf der Gelderner Straße

Am Freitag, 9. Juni 2017, um 12.08 Uhr befuhr ein 50-jähriger Lkw-Fahrer aus Kevelaer die Gelderner Straße aus Richtung Marktstraße kommend in Fahrtrichtung B9 (Kölner Straße/Gelder Dyck). An der Einmündung Antoniusstraße beabsichtigte er nach links abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw einer 40-jährigen Fahrzeugführerin aus Kevelaer, die die Gelderner Straße aus Richtung B9 (Kölner Straße/Gelder Dyck) in Fahrtrichtung Marktstraße befuhr und dem Straßenverlauf über den Einmündungsbereich der Antoniusstraße hinaus folgen wollte.

Die Pkw-Führerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus nach Geldern verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.