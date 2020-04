Als Marcus Plümpe am 14. März 2020 von einem Kurztrip aus dem österreichischen Obertauern nach Kevelaer zurückkehrte, hatte seine Frau bereits seine wichtigsten Sachen zusammengepackt, sein Zuhause betrat er vorerst nicht mehr. „Im ersten Moment habe ich gedacht: Meine Frau stellt sich da auch an“, gibt Plümpe zu. „Wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, ist das keine Anstellerei. Ich bin froh, dass meine Frau so konsequent war.“ Denn bereits auf der Rückreise zeigten sich bei dem Kevelaerer erste Symptome. Wenige Tage später lag das Testergebnis vor: Plümpe hatte sich mit Covid-19 infiziert. „Gott sei Dank bin ich vor dem Test in Quarantäne gegangen“, blickt der 53-Jährige zurück...