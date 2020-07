Wer die ehemalige Kevelaerer Metzgerei von Theo Janßen („Tütten Thei“) an der Biegstraße 20 heute betritt, wird das Lokal kaum wieder erkennen. Die steril wirkende, in die Jahre gekommene Einrichtung ist einem modernen, aufeinander abgestimmten Interieur gewichen. Fertiggerichte und eine Fleischauslage sucht man vergebens. In den Räumlichkeiten haben Marc Moors und Ferhat Ökce ihre Vorstellungen eines eigenen Lokals verwirklicht. Unter dem Namen „Old Butchery“ („Alte Metzgerei“) gibt es dort seit vergangener Woche unter anderem Burger, Pommes und Salat im Angebot. Einige wenige Sitzplätze gibt es und die Inhaber halten ihre Ansprüche an Qualität und Frische hoch.