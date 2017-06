Gemeinsam für den Karneval

„Dass ich mal für den Achterhoek und für Winnekendonk die Festkette tragen würde, hätte man vor zehn Jahren echt nicht gedacht. Es ist eine Ehre“ , freut sich Johannes Otten gemeinsam mit seiner Ehefrau Tanja auf die bevorstehenden Feierlichkeiten der Winnekendonker Kirmes.

Der in Labbeck geborene Johannes wuchs in der Landwirtschaft auf. Der Vater war Landwirt und führte einen Mischbetrieb. „Ich hatte mehr Pflichten, hatte zwei Schwestern, die Älteste musste da nicht helfen und der Bruder war halt noch nicht so alt“, beschreibt der bald 50-Jährige seine Kindheit.

Nach dem Abschluss der zehnten Klasse in der Hauptschule absolvierte er eine Ausbildung zum Staberschlosser in der Stahlverarbeitung in Neukirchen-Vluyn. „Da hab ich für die Zechen die Riesenteilegemacht.“ Bei „Weber&Wentzel“ in Geldern arbeitete er 17 Jahre lang als Verkaufsfahrer. Heute ist er Speditionskaufmann in einer Weezer Transportfirma.

Die Liste seiner Hobbys ist lang. 17 Jahre lang Vorstand beim Schützenverein St. Maria Achterhoek, seit 2007 Vorsitzender des Martinskomitees, seit 33 Jahren im Kegelclub, seit mehreren Jahren Betreuer mehrerer Mannschaften von Viktoria Winnekendonk. Dazu kommt noch das Amt als Vorsitzender der Achterhoeker Karnevalsgesellschaft

Die 1975 in Kevelaer geborene Tanja Otten wollte nach dem Hauptschulabschluss Verwaltungsfachangestellte werden. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Steuerfachgehilfin in Geldern. Als di…

